El futur del medi ambient, a 'S.O.S. cataclismo climático'

El programa La noche temática de La 2 s’avança al Dia Mundial del Medi Ambient –que se celebra dimecres vinent– i emet aquesta nit (23.30 h) dos documentals sobre els reptes mediambientals del futur sota el títol S.O.S. cataclismo climático. En primer lloc, serà el torn de Soylent Green: Alerta roja, un llargmetratge que mostra un panorama apocalíptic en una Nova York del futur: la naturalesa ha estat arrasada i la seua població subsisteix en la misèria. Està basat en la primera pel·lícula que va assenyalar la sobreexplotació dels recursos naturals com a causa del cataclisme de la civilització: Cuando el destino nos alcance (1973). En segon lloc, el documental, Bendita caca: ¿puede ser la solución?, parla sobre l’ús del vàter de compostatge, el mecanisme del qual funciona sense aigua potable, per reutilitzar els excrements com a compostatge.