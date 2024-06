El futur de la Casa Blanca, a 'Florida, el laboratori de Trump'

El programa 30 minuts estrena aquesta nit a TV3 (a les 22.05 hores) el documental Florida, el laboratori de Trump. Es tracta d’una producció suïssa que reflexiona sobre el futur de la democràcia nord-americana, en cas que el republicà Donald Trump surti victoriós a les urnes, el novembre que ve. Les documentalistes Weilhammeri Widmer-Baggiolini analitzen el conservadorisme radical de l’expresident (que dijous es va convertir en el primer a ser convicte) i el comparen amb la política del governador de Florida, Ron DeSantis, de tendència antiprogressista, antielitista, en contra del col·lectiu LGTBIQ+ i la inclusió. El documental considera Florida com el “banc de proves” de Trump. Malgrat les seues múltiples causes judicials obertes (entre les quals, per l’assalt al Capitoli), l’expresident compta amb el suport de gran part de les bases republicanes.