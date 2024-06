Nova Telenovel·la turca a Nova! 'Guerra de Roses’ promet conquerir cors

Nova continua apostant fort per les telenovel·les turques en la seua programació, i no és estrany atès l’èxit que aquestes ficcions otomanes estan aconseguint a la franja de l’access prime time del canal d’Atresmedia. En aquest context, la cadena ha adquirit els drets de "Guerra de roses" per a la seua pròxima emissió a Espanya. Aquest melodrama turc arribarà a les pantalles espanyoles al juny, substituint "La Presa", que està per acabar amb l’emissió dels seus últims deu episodis.

Guerra de Roses

"Guerra de roses" o "Güllerin Savaşı", com es coneix en el seu idioma original, compte amb un elenc de luxe, encapçalat per Barış Kılıç, conegut pel seu paper com Kaya en "Pecat Original". L’acompanyen les actrius Damla Sönmez i Canan Ergüder, que formen el triangle amorós central d’aquesta apassionant història.

La trama de "Guerra de roses" gira entorn de Gülru (interpretada per Damla Sönmez), una jove que va nàixer en un barri pobre d’Istanbul i va créixer en un veïnat de classe alta, en una mansió on el seu pare treballa com a jardiner. Des de petita, Gülru ha somiat ser com Gülfem (interpretada per Canan Ergüder), la senyora de la casa. Amb el desig de convertir-se en dissenyadora de moda, la vida de Gülru fa un gir inesperat quan Ömer (interpretat per Barış Kılıç), l’antic amant de Gülfem, mostra interès per ella. A mesura que la tensió augmenta, Gülru es prepara per ocupar el lloc de la dona que ha admirat tota la seua vida. Tanmateix, Gülfem no està disposada a cedir la seua posició sense lluitar. Així, es desencadena una ferotge batalla pel poder entre ambdues, que afectarà la vida de tots al seu voltant.

Guerra de RosesFacebook

La ficció es va emetre amb gran èxit a Turquia entre 2014 i 2016 a través de Kanal D. Tal va ser el fervor que va despertar en el públic otomà, que la sèrie va ser renovada per a una segona temporada, sumant un total de 68 episodis. Va ser la segona telenovel·la més venuda de 2016, distribuint-se a més de 40 països d’Europa, Àsia, l’Àfrica i Sud-amèrica. A més, va rebre el premi Export Success Awards a Istanbul, en la categoria Drama Export Success 2016, pel seu èxit a nivell mundial. S’espera que aquest reconeixement també es reflecteixi a Espanya, on "Guerra de roses" promet conquerir l’audiència i consolidar l’èxit de les telenovel·les turques a la graella de Nova.

L’arribada de "Guerra de roses" reforça l’aposta de Nova per les produccions turques, que han demostrat tenir un gran atractiu entre el públic espanyol. Aquesta nova telenovel·la no només ofereix una trama apassionant i un elenc estel·lar, sinó també la promesa de mantenir els espectadors al caire dels seus seients. Amb la seua estrena al juny, la cadena espera repetir i superar l’èxit de les seues anteriors emissions, consolidant-se com un referent en la transmissió de drames turcs.