El gran deute que té Andrés Velencoso amb Jennifer Lopez i mai no podrà pagar

Andrés Velencoso té un deute pendent amb Jennifer Lopez i el més probable és que mai no pugui tornar el que ella li va ajudar. Tot va succeir a l’inici de la seua carrera quan era un jove model tractava d’obrir-se camí a Nova York.

Jlo i Andrés Velencoso a la campanya que el va fer fer el salt internacional.Marie Claire

No és fàcil per a un noi català, nascut a Tossa de Mar i el pare del qual es dedica al negoci de l’hostaleria, obrir-se camí als Estats Units. Un xaval, com tants altres el somni dels quals quan era petit no era ser model sinó futbolista. Tanmateix, ja amb catorze anys despuntava pel seu físic i va començar a fer treballs com a model. Ell estava encantat perquè així no depenia dels diners que li donaven els seus pares.

No seria fins els 18 anys quan va començar a dedicar-se professionalment, al principi amb dificultats, perquè la seua gran alçaria (1,92m) li jugava en contra perquè l’escollissin per a algunes campanyes. Buscant eixamplar els seus horitzons professionals, el jove Velencoso es va traslladar a Milà, encara que tenia tota la seua família en contra. Tenia 21 anys i no volia saber res del negoci familiar. A més va deixar els estudis de Turisme, cosa que va enfadar especialment el seu pare.

Imatge de la campanya d’Andrés Velencoso amb Jennifer López.Cortesia Louis Vuitton

Des de Milà va fer el gran salt a Nova York, on tindria la sort de conèixer Jennifer Lopez, gràcies a una campanya de Louis Vuitton que van protagonitzar junts. Aquesta campanya canviaria la vida d’Andrés Velencoso per sempre, perquè li donaria una gran projecció internacional treballar amb una cantant i actriu de la talla de López. Jennifer no està passant per bons moments en especial, des que corren rumors sobre una imminent separació amb Ben Affleck.

De fet, Velencoso ha parlat en diverses ocasions sobre aquest tema i ha confessat que li deu molt a la cantant, ja que gràcies a la popularitat d’aquesta campanya, li van trucar moltes marques internacionals com Chanel, Loewe o Jean Paul Gaultier. Un deute de gratitud que possiblement mai no pugui tornar a Jennifer.

Andrés VelencosoInstagram

Per al model sempre serà especial aquesta campanya que va fer amb Jennifer López per a Louis Vuitton "perquè em va obrir les portes com a model". La passarel·la va ser de nou un trampolí per a Velencoso, qui lluny de conformar-se amb una carrera de model, sempre busca reinventar-se i ha intentat fer-se un lloc en el cine. El primer paper en una pel·lícula com a actor ho va fer el 2012 en Fi, i després d’aquesta, arribaria moltes d’altres com Summer Camp, 100 metres, Senyor dona’m paciència, La llista de desitjos o Amor de madre.

En televisió ha participat en Edha, Velvet Col·lecció, Elit o la més recent, Eva & Nicole, que s’estrenarà el 2 de juny a Atresplayer i tindrà com a coprotagonista Hiba Abouk, que fa uns dies parlava de les seues relacions assegurant que tots els homes l’havien decebut.