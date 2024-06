Juanra Bonet presentarà 'Juego de pelotas'

Antena 3 aposta pel conductor català Juanra Bonet per al seu nou programa en prime time Juego de pelotas. El presentador, que actualment està a Tu cara me suena, La Voz Kids i ¿Quién quiere ser millonario?, amplia el seu repertori amb un altre format d’èxit que arribarà pròximament, segons Bluper.

Quiz with balls, el nom original de la creació de Talpa Studios, començarà amb els enregistraments a finals d’aquesta mateixa setmana a la seu central ubicada als Països Baixos. Encara sense data d’estrena, Juego de pilotas passarà a ser part del catàleg d’entreteniment d’Atresmedia com altres concursos de prime time, l’actual 1%, The Floor o El círculo de famosos, que també va ser presentat per Juanra Bonet. Un altre nou format que està en marxa és López y Leal contra el canal, amb la presentadora Eva González.