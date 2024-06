Cobertura de la jornada electoral europea a tots els canals

Debat entre els caps de llista per al 9J, dijous a La 1. - RTVE

Amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu que se celebren avui, els canals de televisió ofereixen una graella especial dedicada a la seua cobertura. 3Cat emetrà el programa especial E24 (a partir de les 19.45 h), amb les últimes informacions sobre el sondeig electoral i diverses connexions en directe amb els seus corresponsals. A les 22.00 h, es revelaran els primers resultats i a les 23.00 h, començaran les respectives anàlisis. Per la seua part, La Sexta emetrà Al rojo vivo objetivo Europa (21.00 h), presentat per Antonio García Ferreras, des del plató, i Ana Pastor, des de la seu del PP. Comptaran amb les anàlisis de politòlegs i experts en la UE. Antena 3 ha previst una cobertura extensa de la jornada que s’anirà actualitzant durant els butlletins informatius. A les 23.00 h, començarà una emissió especial amb experts per valorar el recompte.