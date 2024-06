Mètodes de tortura moderna, a 'Monstres eminents'

El programa de documentals periodístics 60 minuts emet una nova entrega aquesta nit (a les 23.00 hores) al Canal 33 sota el títol Monstres eminents. Es tracta d’una producció dirigida per Stephen Bennet que investiga sobre el paper de la ciència en els orígens de la tortura moderna i repassa alguns dels casos més flagrants d’aquestes pràctiques a Occident. Com a punt de partida se situa en la dècada dels anys cinquanta, quan el psiquiatre escocès Ewen Cameron va experimentar amb tècniques de tortura a través de la privació sensorial, comes forçats i injeccions d’LSD. El documental recull declaracions i enregistraments reals dels pacients i els mètodes del doctor Cameron, que més tard es van utilitzar com a tècniques d’interrogació. Des d’aleshores, s’han fet servir a Irlanda del Nord, Guantánamo i en 27 països de tot el món.