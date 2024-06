La rua del Força Lleida, a TV

Lleida TV oferirà aquesta tarda en directe la rua de celebració de l’ascens del Força Lleida a la lliga ACB. El programa començarà a les 18.00 hores amb la sortida de l’equip des del pavelló Barris Nord i seguirà el recorregut per Prat de la Riba, Sant Ruf, Anselm Clavé i rambla Ferran fins a les recepcions institucionals previstes a la Diputació (18.30 hores) i la Paeria (19.15 hores). Eva Cortijo conduirà el format juntament amb Aleix Bergés des d’un plató situat a l’ajuntament, mentre que Daniel Tejedor relatarà l’ambient des de l’autobús del conjunt lleidatà. Per posar el colofó a la festa, la plantilla sortirà al balcó de la Paeria per celebrar amb els aficionats el retorn de la ciutat a la màxima categoria del bàsquet estatal dinou anys després de la seua última participació, amb el desaparegut Lleida Bàsquet.