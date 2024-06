Paquirri, en el retorn avui de 'Lazos de sangre'

L’estrena de la nova temporada de Lazos de sangre avui a La 1 arranca amb una imatge renovada, documentals amb testimonis i imatges inèdites, nou plató i noves incorporacions per a El debate, que conduirà Jordi González en directe. En el programa d’aquesta nit emetran el documental 40 años sin Paquirri, com a homenatge per l’aniversari de la seua mort. Repassaran la trajectòria del torero amb una nova mirada i amb les convidades Denise Bove i Bárbara Rey, que van formar part de la vida sentimental de Paquirri. Gràcies a l’arxiu de RTVE, el programa recupera imatges del seu àlbum familiar i emet l’entrevista que li van fer a RNE minuts abans que l’agafada d’un toro acabés amb la seua vida als 36 anys. També participaran en El debate periodistes com Rosa Villacastín, Valeria Vegas i Isabel González, i el torero Óscar Higares.