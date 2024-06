La vida de l'estafador Sergio Cánovas, aquesta nit a La Sexta

Equipo de investigación estrena avui El gurú, un reportatge que indaga en la figura de Sergio Cánovas, un alacantí de 42 anys que presumeix de saber la fórmula per fer-se milionari. Cánovas organitza esdeveniments multitudinaris presentant un gran xou amb l’únic objectiu de vendre cursos sobre desenvolupament personal i finances pels quals cobra 10.000 euros l’entrada. Ell assegura que els diners els recapta per a ONG, reforestacions o nens amb malalties rares. El programa conduït per Glòria Serra descobreix que té una investigació oberta per estafa continuada, un fet que els seus seguidors ignoren totalment. Però abans d’Equipo de investigación s’emetrà avui a La Sexta columna un nou programa: España, 1933: Cuando la república fue de derechas, que explica com la república va generar una falsa imatge a Espanya.