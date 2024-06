Ovejas eléctricas, el programa de La 2 presentat per Berto Romero, analitza aquesta nit (a les 22.55 hores) la família com un dels grans temes de la ficció universal. Amb l’ajuda d’experts, Romero repassarà des de la mitologia grega Bernarda Alba, passant per Donetes, El Padrí o Els germans Karamàzov.