El declivi de l'ús del català a la Catalunya Nord, avui al Canal 33

El Canal 33 emet aquesta nit el reportatge Catalunya Nord: el català, a judici, que a partir de testimonis de polítics, periodistes, historiadors, professors, activistes culturals i personatges de la societat civil de la Catalunya Nord investiga sobre l’estat actual de la llengua catalana al país francès. Ho fa just en el moment en què cinc ajuntaments han estat jutjats per utilitzar oficialment el català al consistori.

Per primera vegada en la història, la República Francesa acusa alcaldes i representants de consistoris del seu territori per introduir el català en els seus plens municipals. A més, el programa explicarà com en els últims vuitanta anys el català ha passat de ser la primera llengua del 90 per cent dels habitants de la Catalunya Nord, a ser la llengua principal de tan sols un 5 per cent, segons s’extreu de les últimes dades d’usos lingüístics.