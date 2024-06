L’amor entre Mafin trenca barreres en 'Somnis de llibertat’

La història d’amor entre Mafin en Somnis de llibertat ha estat una lenta cocció que finalment ha conquerit tant el públic espanyol com l’internacional. Interpretades de manera brillant per Marta Belmonte i Alba Brunet, aquestes dos enamorades han guanyat els cors dels espectadors. Els avançaments a la plataforma Atresplayer ja havien preparat moltes seguidores per a la impactant escena que es va emetre ahir en la ficció diària d’Antena 3.

En un món on les escenes de passió solen estar dominades per parelles heterosexuals, aquesta sèrie va trencar esquemes en mostrar un moment intens i real entre dos dones que s’estimen profundament. L’escena va ser un punt d’inflexió en la complicada relació entre Fina i Marta, portant-les al caire de l'abisme.

En aquesta seqüència, Fina, desesperada per la salut del seu pare, plora desconsolada al magatzem de la botiga. Marta, en arribar i veure a la seua estimada en aquest estat, la consola, i el contacte emocional culmina en un petó apassionat que desafia la lògica. No es va tractar sol d’un petó, sinó d’un moment en què dos ànimes van decidir viure el seu amor de manera lliure i sense restriccions.

La reacció del públic va ser immediata i unànime, aplaudint tant l’escena com la representació en general de la relació entre Fina i Marta en Somnis de llibertat. Els comentaris en xarxes socials van reflectir l’impacte positiu: "És una meravella viure un amor tan pur gràcies a aquesta sèrie", va escriure un usuari, mentre que un altre va comentar, "Gràcies a Mafin m’he sentit compresa. Aquesta història m’ha donat valor".

Tanmateix, la pau per a Mafin serà efímera. L’apassionat petó va ser presenciat per Jaime (Jesús Olmedo), l’espòs de Marta, el que promet desencadenar un remolí als pròxims capítols. Aquesta setmana, Jaime confronta Marta, revelant que ha vist l’escena al magatzem. El temor de Marta que Jaime divulgui el seu secret amenaça de destruir la seua vida i la de Fina, just quan aquesta última enfronta el pitjor moment a causa de la malaltia del seu pare.