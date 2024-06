Roser Tapias, actriz de 'Sueños de libertad': "Mafin representa el amor más genuino de la serie"

Roser Tapias, una destacada actriz oriunda de Barcelona, ha logrado consolidarse como figura habitual en las series diarias con notables interpretaciones en producciones como Amar en tiempos revueltos, Acacias 38 y El Secreto de Puente Viejo, entre otras. Reconocida por su versatilidad y espíritu inquieto, Tapias alcanzó la fama inicialmente gracias a su papel en La Riera, serie emblemática de TV3 que ha propulsado las carreras de numerosos talentos catalanes.

Actualmente, podemos ver a Roser Tapias cada tarde en las sobremesas de Antena 3, donde interpreta a María en Sueños de libertad. Este personaje no solo le ha brindado grandes satisfacciones, sino que también ha captado el entusiasmo del público. "Estamos contentísimos y muy entusiasmados. Sabíamos que la serie tenía buenos ingredientes para funcionar, pero nunca se sabe si va a ocurrir o no. La verdad es que estamos dichosos con la respuesta tan positiva del público", comentó la actriz sobre su experiencia en la serie.

Al igual que sus compañeros, Roser Tapias se muestra fascinada por el fenómeno Mafin, que ha surgido de la ficción diaria de Antena 3: "El amor entre ellas es muy transparente, muy puro, y me encanta que un romance lésbico esté tomando tanto protagonismo en la serie en este momento. Es el amor más sincero de la historia".

Admira profundamente a su personaje, María, por su valentía y carácter: "María no se calla nada y eso es algo que realmente me gusta de ella". Además, disfruta enormemente interpretando la turbulenta amistad entre María y Gema (Agnes Llobet): "Me encanta interpretar esa relación porque implica muchos juegos de poder". Interpretar a María ha sido un desafío para la actriz, ya que representa el personaje más distante de su propia personalidad en sus más de quince años de carrera.

Roser Tapias

Además de su participación en Sueños de libertad, Roser Tapias encabeza un nuevo thriller español en la gran pantalla titulado Tú no eres yo. "Estamos muy contentos porque se estrenó en el Festival de Austin en Texas (EE. UU.) con una muy buena acogida", compartió entusiasmada sobre este proyecto. Tú no eres yo es un thriller perturbador que cuenta la historia de Aitana, quien al regresar a casa después de varios años fuera, descubre que su familia la ha reemplazado por otra joven que ocupa su rol. Este intrigante punto de partida lleva a Aitana a indagar en los oscuros secretos familiares que han llevado a esta situación.

A pesar de su ocupada agenda, Roser Tapias encuentra tiempo para hacer deporte, leer libros, salir con sus amigas ¡y estudiar criminología! Es una mente curiosa e inquieta que siempre está en búsqueda de nuevos conocimientos: "Quién sabe, quizá en el futuro la criminología también me interese. Nunca me he limitado a ser actriz, estoy segura de que encontraría otros caminos que también me gustarían".

Respecto a sus proyectos futuros, Roser tiene claras sus metas. Uno de sus sueños a corto plazo es regresar al teatro y, por supuesto, espera que Sueños de libertad tenga un largo recorrido en la televisión: "Ojalá podamos seguir contando con el apoyo del público como hasta ahora".