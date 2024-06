Laura Sánchez té un nou xicot, el torero Manuel Escribano

La coneguda model i empresària Laura Sánchez ha estat vista recentment de la mà de qui seria la seua nova parella, el torero Manuel Escribano. Segons avança la revista Hola! en la seua última edició, la relació entre Sánchez i Escrivà va començar a començaments d’any, pocs mesos després que s’anunciés el seu divorci del músic David Ascanio.

L’inesperat anunci de la seua separació d’Ascanio, amb qui va compartir quinze anys de relació i sis de matrimoni, en va sorprendre molts. Tanmateix, la model sembla haver trobat novament la felicitat al costat d’Escribano, un destre de 40 anys originari de Gerena. La relació entre ambdós no ha passat desapercebuda, ja que han estat vistos en diverses ocasions en públic, incloent unes recents festes a Gerena on van compartir moments amb amics i familiars.

Laura Sánchez i David Ascanio el seu anterior maritInstagram

La filla de Laura Sánchez ja coneix Manuel Escribano, i la model ha fet el mateix presentant-lo al seu cercle més proper. Aquest gest mostra la serietat amb què ambdós estan portant la seua relació. La revista Hola! també ha publicat diverses fotografies de la parella passejant pels carrers de Sevilla, capturant la seua complicitat i amor durant les nits sevillanes.

Manuel Escribano, que té una destacada trajectòria al món taurí, era anteriorment parella d’Esther Bejarano, una jove de Port Real. Aquesta nova etapa amb Laura Sánchez sembla estar plena de promeses i noves il·lusions per a ambdós.

Laura Sánchez, que va complir 43 anys el maig passat, ha compartit a les seues xarxes socials moments feliços durant aquests últims mesos, malgrat els comentaris sobre la seua ruptura. En una de les seues primeres declaracions després del divorci, la model va expressar la seua filosofia de vida: "Amb salut ja venen després totes les altres coses, que siguin convenients." Aquestes paraules reflecteixen la seua resiliència i actitud positiva davant els canvis.

En un emotiu missatge, Sánchez va reflexionar sobre el pas del temps i la importància de valorar cada moment: "Hi ha poc temps entre la vivència i el record, entre l’abraçada dels avis i els teus plors en el seu funeral. Hi ha poc temps entre la joventut de mama i papa i el seu cansament diari. Hi ha poc temps entre el joc de germans i passar anys sense veure’ls. Perquè no hi ha temps entre el que som i serem, entre la nostra existència i el nostre record".

Con Manuel Escribano, Laura Sánchez sembla estar escrivint un nou capítol en la seua vida amorosa, ple d’esperança i nous començaments. La relació, que va començar discretament, s’ha anat consolidant amb el pas del temps, mostrant a una Laura feliç i renovada, disposada a disfrutar d’aquesta nova etapa amb plenitud.