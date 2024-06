El primer cara a cara entre Joe Biden i Donald Trump, a La Sexta

La Sexta retransmetrà el debat entre Joe Biden i Donald Trump, que serà la matinada d’avui a divendres, i ho farà amb l’especial Al rojo vivo: el debate que te quitará el sueño, en directe i dirigit per Antonio García Ferreras. La cadena aposta una vegada més per la informació contínua i d’última hora amb aquest programa especial que farà la cobertura a un debat sense precedents que mai abans havia ocorregut, ja que és la primera vegada que un president dels Estats Units, Joe Biden, i un expresident, Donald Trump, s’enfrontaran cara a cara abans dels comicis presidencials de tardor. L’especial presentat per Ferreras anirà analitzant el debat amb la cap internacional de La Sexta, Diana Mata, i els experts en geopolítica Sandro Pozzi, Pedro Rodríguez i Emilio Doménech. També es podrà seguir el programa a través d’Atresplayer.