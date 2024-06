La plataforma digital 3Cat i SX3 recuperen la mítica sèrie 'Bola de Drac'

La plataforma digital 3Cat i SX3 oferiran Bola de Drac, Bola de Drac Z i Bola de Drac Super en català. Així, TV3 incorporarà les primeres temporades d’aquesta mítica sèrie creada per Akira Toriyama i incorporarà Bola de Drac Super, que per primera vegada s’emetrà en català. És possible gràcies al preacord entre 3Cat i Toei Animation i podran incloure 575 capítols, també cediran de forma gratuïta el doblatge català per distribuir-lo en altres plataformes internacionals. Aquesta reemissió coincideix amb el 40 aniversari de l’estrena del manga al Japó, que va arribar a Catalunya als anys 90 i es va convertir en un dels primers animes amb més èxit que es veien en català. En el dia d’avui les aventures de Son Goku són un referent per a moltes generacions. 3Cat reforça d’aquesta manera el seu suport al contingut audiovisual de qualitat i en català.