Els secrets per “aturar” la vellesa, aquesta nit a 'Nits sense ficció'

Nits sense ficció estrenarà aquesta nit a 3Cat el documental Matusalem, una comèdia documental que convida l’audiència a passar una bona estona mentre es coneixen els avenços científics de les últimes generacions i les pràctiques que ofereixen una esperança de vida més alta, també es reflexionarà sobre la vida i la mort. El doctor Pere Solés, metge i cineasta, comença un viatge per cinc països per parlar amb nonagenaris que encara pugen muntanyes, investigadors de renom mundial i xamans que semblen tenir la solució màgica per a una vida eterna. També es parla de l’edat biològica de les persones, que no sempre coincideix amb l’edat cronològica, i de la criogenització. Així, Solés viatjarà als Estats Units per conèixer de primera mà el procés de crioconservació. Després s’estrenarà L’home que va robar el cervell d’Einstein.