Estrena de la sèrie 'Asfalt' i 'Un Polònia d'Òscar', aquesta nit a TV3

TV3 estrenarà aquesta nit la sèrie de ficció Asfalt, que conté sis capítols independents amb un escenari comú, l’interior d’un cotxe. Cadascun explica una història diferent i representa un viatge per als personatges en el qual descobriran noves cares de si mateixos. Des del viatge d’un taxista sobresaltat per la paranoia, fins al trajecte d’una núvia amb el seu pare acabat de sortir de la presó. La nova ficció està produïda per Goroka i Lastor Media, protagonitzada per David Bagès, Yolanda Sey, Clàudia Malagelada i Jaume Madaula, entre d’altres, i planteja el repte de prescindir de grans decorats i localitzacions, centrant l’espectador només en el text i en les actuacions.

Abans d’aquesta estrena s’emetrà Un Polònia d’Òscar, el programa es vestirà de gala per repassar les millors paròdies cinematogràfiques d’aquesta temporada.