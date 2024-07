RTVE avança l'inici d''El Grand Prix' per competir amb Telecinco

Dilluns vinent s’estrena a La 1 El Grand Prix del verano, un concurs per a tota la família en la qual 14 pobles de tot Espanya competiran per emportar-se el trofeu. Davant d’aquest anunci, Telecinco va decidir moure Supervivientes All Stars: Tierra de nadie a aquell mateix dia per competir contra l’estrena. Per aquest motiu, la cadena de RTVE ha decidit avançar l’horari d’emissió del programa per captar abans els espectadors, d’aquesta manera, la tornada del concurs a les nits del prime time es produirà a les 22.05 hores, 45 minuts abans del que s’havia anunciat en un primer moment. Ramón García serà el presentador juntament amb Cristina López, Wilbur, la Vaquilla i el dinosaure Nico. A més, els primers valents a enfrontar-se seran els veïns d’Almacelles a Lleida i Bembibre a Lleó, encoratjats per Leo Harlem i Lorena Castells.