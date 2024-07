Xavier Grasset liderarà el nou magazín de les tardes de TV3 en substitució de 'Planta Baixa'

El periodista Xavier Grasset signant llibres en una parada per Sant Jordi.Jordi Borràs / ACN

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El periodista Xavier Grasset liderarà el nou magazín de les tardes de TV3 la propera temporada en substitució de 'Planta Baixa'. El nou programa estarà inspirat en una mena de cafeteria i en els espais de trobada entre companys i amics, s'allargarà de 17:45h a 19:15h. El programa tractarà, d'una manera distesa, temes d'interès que van des d'aquells més vinculats a l'actualitat fins a diverses seccions d'entreteniment, tendències, de cultura o estil de vida pròpies dels gèneres televisius, sempre des d'una mirada molt desenfada. Per la seva banda, la periodista Marina Romero saltarà de Catalunya Ràdio a TV3 assumint a partir de la nova temporada l'espai diari 'Més 3/24', amb un repàs de l'actualitat.

Segons ha explicat 3Cat en un comunicat, el nou magazín de les tardes de TV3 estarà produït per Atomic Beat i girarà al voltant de l'actualitat, l'entreteniment i la cultura. La productora amb "estil propi" és especialista en continguts d'entreteniment i l'humor.

Pel que fa al perfil de Xavier Grasset, la televisió catalana ha recordat que és un dels comunicadors "més populars del país", ha combinat al llarg de la seva trajectòria l'entreteniment, l'anàlisi política, la informació i l'humor.

Grasset presenta l'espai 'Més 3/24' des de la temporada 2015-2016, un programa que ha esdevingut referent tant pels convidats i tertulians amb què compta, com per la mirada d'autor que Grasset hi posa en el tractament dels temes.

Anteriorment, havia dirigit i presentat un dels programes radiofònics més originals dels últims temps, "El món s'acaba", que va estar a l'antena de Catalunya Ràdio durant set temporades. També ha estat delegat de l'emissora a Madrid i sotsdirector d'"El matí de Catalunya Ràdio". A la ràdio pública també ha dirigit i presentat la tertúlia diària d'actualitat "L'oracle" durant 9 temporades, a més d'altres programes com "Tot Gira" i "De quatre a set, Grasset".

Pel que fa a Marina Romero, farà al salt a la televisió després de la seva trajectòria a Catalunya Ràdio on ha assumit la responsabilitat de 'El Matí de Catalunya Ràdio' durant el permís de paternitat de Ricard Ustrell. Anteriorment també havia dirigit i presentat el programa matinal de l'emissora durant la temporada d'estiu.

Formada a la ràdio local de Sant Cugat del Vallès, Romero assumirà el 'Més 3/24' de dilluns a divendres. Es tracta d'un repàs a l'actualitat que mantindrà l'anàlisi, la reflexió i una entrevista en profunditat per acostar als espectadors les claus informatives del dia