El txupinazo de San Fermín i la manifestació de l'Orgull, a RTVE

RTVE retransmetrà les festes de Pamplona per convertir-se un any més en la televisió i la ràdio dels Sanfermines. Gràcies a La 1 es podrà veure a partir de les 12.00 h el txupinazo que dona inici a les festes de San Fermín 2024 de Pamplona, un acte que molts esperen des de l’any passat i milers de persones arriben des d’arreu del món per viure aquesta tradició en la qual el llançament del coet a l’aire marca el començament de la celebració. El grup Duguna Dantzaris de Pamplona serà l’encarregat de llançar el txupinazo i de pronunciar les paraules: “Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! ¡Iruindarrak, Gora San Fermín!” A més, La 2 retransmetrà la manifestació de l’Orgull que se celebra avui a Madrid. Oriol Nolis i Eva Soriano seran els encarregats de conduir l’especial Saca tu Orgullo i comentaran tot el que passi en aquest esdeveniment festiu.