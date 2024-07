La 1 estrena nova edició del concurs per a tota la família, El Grand Prix del Verano, en el qual competiran 14 pobles de tot Espanya per emportar-se el trofeu. Els veïns d’Almacelles seran uns dels primers valents per afrontar les 31 divertides proves que prepara el programa, i competiran amb Bembibre (Lleó). Leo Harlem i Lorena Castell els animaran.