TV3 estrena avui 'Vintage', la nova sèrie d'Abel Folk i Lluís Villanueva

TV3 estrenarà aquesta nit a les 22.05 h els dos primers capítols de la ficció Vintage, una comèdia amb tocs de drama de vuit episodis que protagonitzen Abel Folk i Lluís Villanueva. La sèrie mostra el viatge cap a la maduresa d’una estranya parella d’amics: el Paco, director comercial d’uns famosos cellers de caves i vins, un home seductor i cavallerós; i el Genís, un psicòleg new age que ha publicat més d’un llibre d’autoajuda amb certa influència. Ambdós, a punt de complir els seixanta, descobreixen de sobte que el seu món s’està acabant i el temps per passar-s’ho bé, també. La sèrie és una coproducció de 3Cat i Brutal Media creada per Juan Cruz, Rafel Barceló, Júlia Cot i Enric Pardo, i dirigida per David Martín Porras i Elia Urquiza. El repartiment es completa amb Llum Barrera, Francesc Colomer i Carme Pla, entre altres actors.