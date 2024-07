Homenatge al ballarí Antonio Gades a 'Historias de nuestro cine'

El programa de La 2 Historias de nuestro cine ret homenatge al ballarí Antonio Gades amb motiu del 20è aniversari de la seua mort. Gades va ser tota una icona de la cultura espanyola i el format posarà el focus en la trajectòria del ballarí en la cinematografia amb l’emissió de les pel·lícules Con el viento solano i Carmen. També hi haurà un col·loqui dirigit per la presentadora Elena S. Sánchez i hi intervindran la dona de l’artista, Eugenia Eiriz, directora general de la Fundación Antonio Gades; Ángel Rojas, un gran amic del difunt, director artístic i gestor cultural; Adolfo Dufour, director, guionista i escriptor, autor del llibre Antonio Gades y el cine; i Luis E. Parés, historiador de cine i director artístic de la Cineteca Matadero. La presentació de Con el viento solano anirà a càrrec del crític cinematogràfic i escriptor Carlos Aguilar.