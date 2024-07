Shakira va actuar a la Copa America amb el seu pare a l’hospital

Minuts abans que Shakira captivés al món amb la seua actuació durant l’intermedi de la final de la Copa Amèrica, el seu pare, William Mebarak, es trobava a l’hospital. La notícia va prendre per sorpresa tots, especialment perquè la cantant colombiana va mostrar una professionalitat i entrega admirables durant la seua presentació en el Hard Rock Stadium de Miami, on s’enfrontaven l’Argentina i Colòmbia.

Shakira tenia la crucial tasca d’amenitzar el descans del partit, sent aquesta la seua segona gran oportunitat d’actuar en un esdeveniment esportiu de gran magnitud. El 2020, havia compartit escenari amb Karol G en el Super Bowl, deixant una empremta inesborrable. Les expectatives per a aquesta actuació eren altíssimes, i la intèrpret de "Loba" no va decebre. Tanmateix, mentre els fans gaudien del seu espectacle, el seu pare estava sent atès en un hospital de Barranquilla, Colòmbia.

Durant les primeres hores, les notícies eren confuses sobre l’estat de salut de Mebarak. Algunes fonts asseguraven que havia estat ingressat d’urgència pocs minuts abans de començar el xou. No obstant, la família va aclarir posteriorment que Mebarak no va ser hospitalitzat, sinó que estava sent sotmès a un control d’exàmens mèdics a causa del tractament que segueix per estabilitzar la seua salut.

Pares de Shakira.Instagram

La preocupació dels fans de Shakira es deu que fa un mes ella es trobava a Barranquilla pel greu estat de salut del seu pare, que en aquesta oportunitat va ser internat en el mateix centre clínic per una pneumònia severa que el va deixar uns dies en cures intensives. La cantant va compartir a les seues xarxes socials: "La lluita continua, i mentrestant, aquest somriure seu, que brilla fins en els moments més difícils, és el meu millor exemple. Gràcies a tots per enviar-me la seua força i afecte, i també per mai no deixar anar la meua mà".

Malgrat la preocupació per la salut del seu pare, Shakira va oferir un espectacle inoblidable, demostrant el seu professionalisme i dedicació. Lluint un impressionant look metal·litzat amb brillantors, la intèrpret de "Waka Waka" va delectar el públic amb un recorregut per alguns dels seus èxits més coneguts, així com diversos temes del seu últim disc "Les dones ja no ploren". La nit va començar amb "Hips Don't Lie", on Shakira va demostrar que la seua dansa del ventre continua sent inigualable. El xou, que va durar set minuts, va retre homenatge a la seua vena més urbana, incloent un mash-up de "Et Felicito" i "TQG", les seues col·laboracions amb Rauw Alejandro i Karol G, respectivament. Per tancar amb fermall d’or, la cantant va interpretar "Punteria", el seu tema amb Cardi B i cançó oficial de la Copa Amèrica 2024.

Enmig de l’emoció de l’esdeveniment, Shakira no va oblidar la seua audiència. "On són els colombians? I els argentins? Quina nit, Déu meu...", va exclamar davant dels milers d’assistents en el Hard Rock Stadium. La nit va ser un èxit rotund, i l’actuació de Shakira és una mostra de fortalesa i professionalisme en un dels moments més difícils de la seua vida personal.