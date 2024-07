Chabeli ens presenta a Sofia, la seua desconeguda filla petita amb la qual guarda una gran semblança

Chábeli Iglesias, la filla gran d’Isabel Preysler i Julio Iglesias, torna a ser notícia amb la seua recent incursió al món televisiu. Al costat del seu germà Julio José Iglesias, ha estrenat un programa de reformes en La 1, atraient l’atenció mediàtica. A més, ha estat portada d’una coneguda revista del cor, on va presentar a la seua filla Sofia, de 12 anys, destacant el notable semblant entre mare i filla.

Durant l’enregistrament del programa, que es desenvolupa entre Miami i Madrid, Chábeli i la seua família han passat una temporada a Espanya. Aquest temps ha permès que Chábeli es reuneixi amb les seues germanes, Ana Boyer i Tamara Falcó. Ana, que recentment va donar la benvinguda al seu tercer fill, Martín, juntament amb Fernando Verdasco, i Tamara, que celebra un any de matrimoni amb Íñigo Onieva, han compartit moments familiars a la casa de la seua mare, Isabel Preysler.

Chábeli ha viatjat amb el seu marit, Christian Altaba, i els seus fills, Alejandro i Sofia. En l’entrevista, Chábeli revela: "La meua relació amb Sofia és molt bona, hi ha molt amor entre nosaltres". Descriu la seua filla com una nena perseverant, afectuosa i divertida, que gaudeix passant temps amb la seua mare, ja sigui a la piscina o a la platja. Encara que físicament Sofia s’assembla molt a Chábeli, en caràcter s’assembla més al seu pare.

L’amor entre Chábeli i Christian va sorgir en un vol entre Miami i Nova York el 2001. La seua connexió va ser tan forta que l’octubre d’aquell mateix any van decidir casar-se. Chábeli estava embarassada de tres mesos del seu fill gran en aquell moment, però els seus pares no van assistir al casament. El 4 de gener de 2012, va arribar a les seues vides Sofia, el naixement de les quals van mantenir en secret a causa de les complicacions de l’embaràs. Sofia va nàixer prematura i va passar les seues primeres setmanes a l’hospital, fent de la seua arribada un esdeveniment encara més especial, especialment després d’un avortament previ patit per Chábeli.

La família Altaba-Preysler resideix en una mansió a Miami, a prop de la casa de Julio Iglesias i els seus fills Enrique i juliol, a qui veuen amb freqüència. Des del naixement dels seus fills, Chábeli ha estat clara en el seu desig de mantenir-los allunyats de l’escrutini públic. Tanmateix, ocasionalment apareix a les revistes per compartir moments importants de la seua vida.

Sofia, la més desconeguda del clan Preysler, podria començar a tenir més presència pública amb el retorn de la seua mare a la televisió. Chábeli, sempre protectora amb els seus fills, continua navegant entre la seua vida privada i l’atenció mediàtica, demostrant que és possible mantenir un equilibri entre ambdues.