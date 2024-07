Les estrelles visiten Marbella: des de Dakota Johnson fins les filles de Julio Iglesias

Cada any, Marbella es transforma en l’escenari perfecte per rebre els famosos més destacats del moment. Aquest estiu no és l’excepció, amb celebritats com les filles de Julio Iglesias i l’actriu Dakota Johnson entre els visitants més esperats.

Dakota Johnson, reconeguda pel seu paper en la saga 50 Ombres de Ramat, ha tornat Marbella després de 13 anys d’absència pública a Andalusia. La seua connexió amb Antonio Banderas ha estat un factor clau en la seua retorn. Johnson, que sol disfrutar de Màlaga durant l’estiu i la Setmana Santa, tenia un temps sense deixar-se veure pel sud d’Espanya a causa dels seus nombrosos compromisos professionals. Tanmateix, ha trobat un espai a la seua atapeïda agenda per reprendre aquesta tradició estiuenca.

Antonio Banderas, una figura emblemàtica tant a Hollywood com a la seua terra natal, Màlaga, ha estat un amfitrió excepcional per a Johnson. A més del seu èxit com a actor, Banderas és ara un pròsper empresari amb un teatre i diversos restaurants a Màlaga, així com un establiment a Marbella. La relació entre Banderes i Johnson és familiar, malgrat el divorci de l’actor amb Melanie Griffith, mare de Dakota. L’actriu ha expressat públicament el seu afecte i respecte per Banderas, a qui considera cuasi un segon pare.

Les filles de Julio Iglesias estiuegen a Marbella

D’altra banda, les bessones Victòria i Cristina Iglesias, filles de Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger, han fet de Marbella el seu refugi de vacances. Amb una vida discreta, encara que ocasionalment compartida en xarxes socials, les germanes passen llargues temporades a la luxosa mansió del seu pare a la Costa del Sol. Aquesta residència, ubicada a Ojén, ofereix vistes impressionants al mar i la muntanya, i és el lloc on les bessones han estiuejat des de la seua infància.

Victòria i Cristina ja han donat inici al seu estiu a Marbella. Amb prou feines arribades, Victòria es va dedicar a la seua passió per l’equitació, gaudint dels cavalls a les quadres de la finca familiar. Cristina, per la seua part, ha mostrat el seu bronzejat en xarxes socials, compartint una foto amb una expressió divertida sobre la seua pell envermellida.

La mansió familiar, coneguda com Quatre Llunes, és un veritable paradís que inclou una piscina infinita, celler i dos heliports. També es troben allà el seu germà gran, Michael Iglesias, i la seua xicota, l’empresària Julie Steen, que van arribar a Marbella en un jet privat.

Malgrat que Julio Iglesias no acompanyarà a les seues filles aquest estiu, Miranda Rijnsburger sí que serà present, gaudint del sol i el luxe de Marbella al costat de Victòria i Cristina. La tradició d’estiuejar a la Costa del Sol es manté viva, mostrant que Marbella continua sent el destí predilecte de les estrelles i les seues famílies.