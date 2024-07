Polèmica cancel·lació d''El Grand Prix' pels festejos de la Roja

El programa presentat per Ramón García El Grand Prix no es va emetre aquest dilluns a causa de la festa de celebració dels jugadors de la selecció espanyola a la plaça de Cibeles de Madrid pel triomf de l’Eurocopa 2024. En aquest segon capítol, després de la victòria de Bembibre sobre Almacelles en el primer, s’havien d’enfrontar Cangas de Onís i Olvera. Al principi van retardar l’horari d’emissió del format pel festeig de la Roja i, durant el directe amb els futbolistes, va aparèixer en pantalla el logo d’El Grand Prix amb una llegenda que deia “A continuació”. La celebració es va allargar i el logo del concurs va desaparèixer i TVE va començar a promocionar un altre programa. Aquesta decisió sense previ avís va agafar per sorpresa els seguidors del concurs, que esperaven veure el programa i van mostrar enuig a les xarxes socials criticant la falta de previsió de la cadena.