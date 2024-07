'Shogun' i 'The Bear', sèries favorites dels 76 Emmy

L’Acadèmia de Televisió dels Estats Units va revelar ahir els candidats per a la 76a edició dels premis Emmy 2024 i avui ja es coneixen totes les nominacions. La sèrie que va rebre més nominacions, en total 25, va ser Shogun per a millor sèrie de drama, seguida de The Bear, que manté la victòria en la categoria de comèdia amb 23 nominacions. A aquestes dos produccions s’hi sumen Only Murders in the Building amb 21 per a millor sèrie de comèdia i True Detective amb 19 nominacions per a millor sèrie limitada que es disputarà amb Mi reno de peluche i Fargo. D’altra banda, The Crown competirà amb Shogun per guanyar l’Emmy a millor sèrie de drama. Quant als actors i actrius, Sofía Vergara va rebre la nominació a millor actriu de sèrie limitada per Griselda i competirà juntament amb personalitats com Naomi Watts o Jodie Foster.