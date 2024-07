'First Dates hotel' obre les portes aquesta nit a Telecinco

Telecinco estrena aquesta nit a les 22.50 hores First Dates hotel, l’spin-off de First Dates.El presentador, Carlos Sobera, seguirà al capdavant i serà l’encarregat de donar a conèixer els solters i solteres del programa. El restaurant es trasllada a un hotel i les parelles compartiran experiències inoblidables per trobar l’amor aprofitant les instal·lacions més relaxants com l’spa, el gimnàs, la piscina o la zona de còctel i chill-out. També podran sortir fora del lloc i disfrutar d’esports aquàtics, rutes per la muntanya o sortides amb vaixell. Tot això es podrà veure gràcies a l’ampli desplegament tècnic amb 70 càmeres robotitzades i ocultes en l’entorn, un sistema de so que inclou cada estada de l’hostalatge i una infraestructura de realització dissenyada a mida per a aquesta producció que captarà els moments més significatius de cada trobada.