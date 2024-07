'59 segundos' tornarà a les nits de La 1 amb Gemma Nierga

La 1 recupera 59 segundos, un dels programes mítics de debat de la televisió espanyola, per a la temporada que ve. La periodista Gemma Nierga serà l’encarregada de dirigir aquesta nova etapa del programa. La intenció de RTVE és adaptar-lo a l’actualitat, però sense que perdi la seua essència. Una de les grans novetats és que el format comptarà amb la participació del públic en directe, que en cada intervenció també tindrà 59 segons per explicar la seua postura sobre el tema que s’estigui debatent. També pretenen combinar la informació, l’opinió i l’entreteniment i no només es parlarà d’actualitat política, sinó també d’altres assumptes d’interès per al ciutadà. D’altra banda, RTVE ha fitxat Los Morancos per a La ruta Morancos, amb què César i Jorge Cadaval recorreran diversos pobles de l’Espanya més rural al Camí de Sant Jaume.