Antena 3 estrena 'Los artistas: Primeros trazos'

Antena 3 estrena avui a les 22.45 hores Los artistas: Primeros trazos protagonitzada per Maxi Iglesias i Ximena Romo. La ficció narra la història de Cata, una experta en art que es troba en problemes personals i professionals i coneix per casualitat Yago, un home que ven quincalles a col·leccionistes inexperts per molt més del que valen realment. Es tracta de la primera sèrie creada per María Dueñas, l’escriptora que va triomfar amb altres adaptacions en televisió com El tiempo entre costuras, un original d’Antena 3 que va obtenir molt èxit estatal i internacional. Aquesta ficció és una coproducció entre Espanya i Mèxic, impulsada per VIX, la plataforma de TelevisaUnivision, gravada a Espanya i els Estats Units i, malgrat que va arribar al setembre gràcies a Amazon Video, ara es veurà en obert a Antena 3 i al catàleg d’Atresplayer.