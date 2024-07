TV3 revela com es va fer 'Tor'

TV3 i la plataforma 3Cat estrenaran avui a partir de les 22.06 hores el documental que explica com es va fer la sèrie i el gran fenomen de la temporada Tor en una nit temàtica. S’hi mostraran imatges de com es va filmar en aquest poble del Pirineu català ple de conflictes entre famílies que ja ha deixat tres morts, de com el seu director, el lleidatà Carles Porta, es va atansar als protagonistes al llarg dels anys per conèixer-ne la història, del mètode en què es va projectar i es va construir la maqueta de la ficció i els misteris de la creació de la banda sonora, entre altres detalls de la producció. Després, TV3 recuperarà Tor: la muntanya maleïda del 30 minuts del 20 d’abril del 1997 i la nit temàtica acabarà amb la reemissió de l’entrevista que va fer el periodista Albert Om a Carles Porta el dia que va acabar Tor.