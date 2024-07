Antena 3 anuncia l’impactant final de 'Secrets de Família'

Antena 3 ha iniciat la promoció del final de la sèrie turca "Secrets de família", emesa cada diumenge a les 22:10h. Coneguda en el seu idioma original com "Yargi", la sèrie està a menys d’un mes d’acabar. Si tot segueix segons el previst i la cadena no modifica la durada dels episodis, el final s’emetrà el diumenge 11 de setembre. Queden pocs episodis per a disfrutar de l’emocionant desenllaç.

La notícia del final ha causat tristesa entre alguns fans a les xarxes socials. Tanmateix, el públic turc va quedar satisfet amb el desenllaç de la sèrie, per la qual cosa s’anticipa una conclusió plena d’emoció, intriga i drama, característiques distintives d’aquesta sèrie protagonitzada per Pineda Deniz i Kaan Urgancioglu.

En els pròxims episodis, els seguidors de "Secretos de família" veuran com Tügce recupera completament el coneixement i relata a Ilgaz el que va succeir el dia de la seua violació grupal. El fiscal li informa que tots els seus agressors han estat trobats morts i sospita que Eren és darrere d’aquests assassinats. Tügce no pot creure que el seu pare sigui capaç d’alguna cosa així: "Mai no ha pres la justícia per la seua mà, ell és un bon policia". Ilgaz no està tan segur i, juntament amb Iclal, comença una investigació per descobrir qui va matar Kartal i la seua banda. Si Eren és culpable, Ilgaz haurà d’arrestar-lo.

Secrets de família.

Eren és cridat a declarar davant d’Ilgaz, amb Ceylin i Yekta com els seus advocats. Com s’esperava, Eren nega qualsevol implicació en les morts dels violadors de la seua filla. Tanmateix, la seua declaració no convenç ni Ilgaz ni Iclal. Mentrestant, Zümrüt segueix endavant amb el seu pla. Confessa a Osman que el seu marit continua viu, al contrari del que ell creia, i li demana ajuda per matar-lo perquè puguin estar junts: "Si ell continua viu, nosaltres mai no podrem estar junts".

D’altra banda, Tügce surt a passejar pels jardins de l’hospital amb Efe. La seua recuperació serà lenta, però progressa. Durant el passeig, el fiscal s’agenolla i li proposa matrimoni a la seua xicota: "Estar a punt de perdre’t m’ha fet adonar-me de quant t’estimo". Ella accepta. Alhora, Ilgaz rep un cop al cap i es desmaia. Hores més tard, desperta en un lloc desconegut, lligall de mans i peus. Ha estat segrestat.