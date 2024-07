Hande Erçel genera polèmica amb el seu sensual posat a Mykonos

Hande Erçel, una de les actrius turques amb més projecció internacional, està constantment sota l’escrutini públic tant a Turquia com a l’estranger. Encara que sol destacar pels seus èxits professionals, la seua relació amb Hakan Sabinçi també acapara titulars, i els seus detractors no perden oportunitat per criticar-la. No obstant, l’actriu prefereix no fer atenció a aquestes crítiques.

La més recent polèmica en xarxes socials va sorgir per un sensual posat estiuenc d’Hande. Després de diverses setmanes de rodatge de "Rüzgara Bırak" al costat de Baris Arduç, l’actriu va iniciar les seues vacances a la paradisíaca illa de Mykonos, a Grècia. Lluint un escotat i afavoridor vestit blau, Hande va donar la benvinguda a l’estiu i va generar gran enrenou.

La controvèrsia no va tardar a arribar. Mentre alguns van admirar la figura de l’actriu, el seu estil al vestir i la felicitat que reflectien les seues fotos, d’altres la van qualificar de "vulgar" per mostrar-ne, segons ells, "més del que deuria". Fins i tot, alguns van arribar a afirmar que "si no ensenya cos, ningú no parla d’ella". Aquest tipus de comentaris ressalten la incongruència d’esperar que al ple estiu Hande vesteixi un jersei de coll tornat.

Malgrat les crítiques, la popularitat d’Hande Erçel és innegable. Cada peça que vesteix sol esgotar-se a les botigues, la qual cosa demostra l’impacte del seu estil en moltes joves que la consideren un referent de moda. En l’àmbit professional, Hande no podria estar més satisfeta, ja que la seua pel·lícula "Rüzgara Bırak" és esperada amb ànsies pel públic i es perfila com una de les grans apostes turques a nivell internacional per a finals d’aquest any.

"Rüzgara Bırak" narra la història d’Ege Yazıcı (Barış Arduç) i Aslı Mansoy (Hande Erçel), hereus del poderós grup empresarial Yazman. Aslı, la directora executiva, viu a Istanbul, mentre que Ege gaudeix d’una vida tranquil·la en contacte amb la naturalesa a Çeşme. Després de molts anys sense veure’s, es retroben per salvar l’empresa familiar a punt de la fallida. Aslı vol construir un gran hotel a la badia on Ege, que ha establert la seua pròpia escola de surf, es nega a alterar el paisatge, generant un fort conflicte entre ambdós