'La noche temática' analitzarà quina és la clau del triomf en l'esport, a La 2

La noche temática de La 2 estrenarà a les 23.25 h els reportatges Venus y Serena, revolución en la pista i En la mente de un campeón. El primer documental explicarà com les germanes Williams van canviar els cànons del tenis femení trencant amb les barreres sexistes, classistes i racistes. En pocs anys van marcar la història del tenis, entrenades pel seu pare, Richard Williams, perquè físicament i mentalment arribessin a ser unes campiones. Un fet que s’ha convertit en realitat, ja que les Williams han assolit l’èxit fora i dins de les pistes. El segon, En la mente de un campeón, examinarà com funciona la ment d’un atleta, com es gestionen les emocions i quins mètodes es fan servir per millorar l’estat mental dels esportistes que pateixen l’estrès i la pressió de les competicions, ja que la preparació mental és clau en el triomf.