La presentació del FC Barcelona i el partit contra el Mònaco, a TV3

TV3 i la plataforma 3Cat emetran avui a les 19.00 hores la presentació de l’equip masculí FC Barcelona amb el nou entrenador Hansi Flick i després, a partir de les 20.00 hores, es podrà seguir el partit entre el Barça i el Mònaco en la 59a edició del Trofeu Joan Gamper, que tindrà lloc a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. La presentació de l’equip servirà per donar a conèixer en directe el nou fitxatge del davanter Dani Olmo, que viurà una jornada molt especial davant de l’afició blaugrana i la seua presència serà un ingredient més per al dia que viuran avui els seguidors culers. Una obertura de temporada per a l’equip de Flick com a locals abans de l’inici de la competició oficial. S’encarregarà dels comentaris Àlex Castells; de l’anàlisi tècnica, Gerard Autet i Gerard López, amb la participació a peu de gespa de Maria Fernández.