Nova anuncia la seua pròxima sèrie turca: 'Emanet'

Nova continua apostant fort per les sèries turques. Tot i que encara no ha estrenat "La llei de l’amor", ja està promocionant la seua pròxima aposta, "Emanet". Aquesta sèrie, produïda per Karamel Yapım per a Kanal 7 el 2020, compta amb Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu com a protagonistes. Amb quatre temporades i més de 750 episodis, encara no té data d’estrena ni franja horària definida a la graella de Nova.

"Emanet" narra la complicada relació entre dos personatges molt diferents: Yaman Kırımlı, un empresari carismàtic i acabalat, i Seher Kerimoğlu, una dona humil i modesta. Ambdós es preocupen pel seu nebot Yusuf, que ha quedat orfe després de la mort de la seua mare, germana de Seher.

Yaman, provinent de Crimea, té un passat marcat per l’abandó de la seua mare, la qual cosa l’ha portat a desconfiar de totes les dones. Desitja criar el seu nebot amb els seus propis valors estrictes. D’altra banda, Seher vol adoptar Yusuf i educar-lo amb amor i valors diferents. Aquesta diferència d’opinions provoca un fort enfrontament entre ells.

Emanet.IMDB

Inicialment, Yaman i Seher senten rebuig mutu a causa de les seues personalitats oposades. Tanmateix, a mesura que ambdós lluiten pel benestar de Yusuf, l’odi es transforma en amor. La parella haurà de superar nombrosos obstacles, fins i tot amenaces mortals, per trobar la felicitat junts. Podrà Yusuf trobar la família que necessita? Aconseguiran Yaman i Seher superar les seues diferències i ser feliços?