La 1 estrena 'El rei Peret', un biopic musical sobre el rei de la rumba

La 1 estrenarà avui a les 22.45 hores El rei Peret. Es tracta d’un biopic musical que narra la trajectòria personal i artística més desconeguda i íntima del rei de la rumba catalana. Va ser un compositor i cantant, i formava part d’una saga familiar gitana que influiria molt en la seua vida, música i assoliments. RTVE recorda Peret just quan estan a punt de complir-se 10 anys de la seua mort i aquesta estrena coincideix aquest any amb el 50è aniversari de l’actuació del músic al Festival d’Eurovisió l’any 1974. La seua cançó Canta y sé feliz va quedar en novena posició en una edició en la qual ABBA va ser guanyadora. La seua participació en aquest festival el va portar a l’èxit internacional, però també a conflictes personals amb els seus principis, la seua família i el seu entorn. Va compondre una cançó per als Jocs Olímpics del 92 i va acabar retirant-se de la música.