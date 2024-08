Marta Belmonte té una extensa carrera actoral i encara que molts la van descobrir gràcies a "Sueños de llibertat", altres tants ja l’admiraven pels seus anteriors treballs. La seua versatilitat en la interpretació li ha permès brillar en diversos rols i produccions, sent una de les més destacades "Gran Reserva".

"Gran Reserva" és una telenovel·la que combina drama i suspens, centrant-se en tres famílies de vinicultors a La Rioja: els Cortázar, liderats per Don Vicente, que veuen el vi com un negoci lucratiu; els Reveure’t, encapçalats per la Senyora Sofia, que consideren la viticultura una forma de vida; i els Miranda, que busquen recuperar la seua antiga glòria enfrontant-se a les altres dos famílies. L’equilibri entre les famílies es trenca quan Miguel, el fill gran dels Cortázar, és víctima d’un intent d’assassinat.

La sèrie va debutar el 15 d’abril de 2010, amb una segona temporada que es va transmetre entre el 24 de març i el 23 de juny de 2011, i una tercera temporada que es va emetre del 7 de gener al 8 d’abril de 2013. Després d’això, TVE va llançar "El pagament dels Cortázar", tres episodis especials que van continuar la trama de la tercera temporada, a partir del 15 d’abril de 2013.

Marta Belmonte

Encara que TVE no va confirmar una quarta temporada, es va produir una preqüela titulada "Gran Reserva: L’origen". Aquesta telenovel·la diària explora la història de les famílies Cortázar i Reveure’t als anys 60, revelant l’origen dels seus conflictes.

En "Gran Reserva", Marta Belmonte va interpretar Nuria Asensi, filla d’Agustín Asensi, ex President del Consell Regulador de La Rioja. El seu personatge, encara que secundari, va tenir una gran importància en la segona i tercera temporades. La sèrie està disponible en RTVE Play, la plataforma de streaming de TVE, permetent al públic global disfrutar del talent de Marta Belmonte en un paper diferent al de "Sueños de llibertat".