Marta Belmonte s’ha consolidat com una de les actrius més volgudes pel públic gràcies al seu paper en "Somnis de llibertat", on interpreta Marta de la Reina. La seua història d’amor amb Fina (Alba Brunet) ha captat l’atenció de l’audiència nacional i internacional. Molts han seguit Marta des dels seus primers passos en l’actuació, però per a d’altres, el seu talent s’ha revelat amb la popular sèrie diària d’Antena 3. Els espectadors valoren l’autenticitat que Marta i Alba aporten a la seua història d’amor, i ambdues actrius responen amb gran dedicació, esforçant-se al màxim cada dia de rodatge.

Para Marta Belmonte i l’equip, submergir-se en el context històric de la sèrie ha estat crucial: "Des dels assajos, tots compartim anècdotes de familiars grans o dades que coneixíem", comenta Marta. "Això ha facilitat el nostre treball. El context històric en 'Somnis de llibertat’ és vital per entendre la trama. Per exemple, el meu personatge no pot divorciar-se del seu espòs Jaime (Jesús Olmedo) perquè en aquella època el divorci era castigat amb presó".

Marta parla amb amor del seu personatge, Marta de la Reina: "Destaco el seu sentit de l’humor i sarcasme. Encara que sembla que no sempre pot sortir amb la seua, amb un comentari o gest, sol aconseguir-ho". Tanmateix, afirma que no s’assembla gaire al seu personatge: "Doña Marta i jo som molt diferents. Ella té una duresa per la seua situació que jo mai no he hagut de mostrar. No he utilitzat res de la meua personalitat per donar-li vida".

Marta BelmonteTwitter

Sobre la seua companya de repartiment, Alba Brunet, Marta té només elogis: "És molt fàcil treballar amb Alba, és una meravella. Des del principi ens vam entendre bé i trobem el ritme dels nostres personatges. Ella és una gran professional i és genial actuar amb ella. Crec que aquesta bona química es reflecteix a la pantalla".

Marta també valora el suport dels fans de "Mafin" (Marta i Fina): "Als seguidors els diria milions de gràcies per seguir aquesta bonica història, que no perdin la il·lusió. I gràcies per motivar-nos a fer-ho cada dia millor".