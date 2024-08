La millor telenovel·la de Can Yaman més enllà d’'Erkençi Kus'

L’anticipació per l’estrena de Sandokan és evident, i l’espera genera una creixent expectativa entre els seguidors. Des que Can Yaman va decidir interrompre la seua activitat en xarxes socials per concentrar-se plenament en aquesta ambiciosa producció, la informació sobre l’avanç del rodatge ha estat limitada, gairebé secreta. Tanmateix, qualsevol imatge, vídeo o anècdota que es filtra és rebuda amb entusiasme pels seus fans.

Inicialment, es deia que la tan esperada sèrie de l’actor turc s’estrenaria a finals d’aquest any. Tanmateix, altres fonts indiquen que no serà fins el primer trimestre de 2025 quan Sandokan finalment s’estreni, començant a Itàlia i després distribuint-se internacionalment, seguint la trajectòria d’altres produccions de Can Yaman. L’únic confirmat és que encara no hi ha una data oficial d’estrena. Mentrestant, el rodatge ha acabat a Calàbria, i per fer l’espera més suportable, t’expliquem on i quan podràs veure la sèrie més internacional de Can Yaman aquest estiu.

Parlem de Viola Come Il Mare, la sèrie italiana en la qual Can Yaman ha conquerit el públic global, especialment després de la seua incorporació al catàleg de Netflix. La primera temporada ha estat un rotund èxit a la plataforma, i ja s’anticipa amb entusiasme l’arribada de la segona temporada. A més, la sèrie ha estat renovada per a una tercera entrega, encara que el rodatge encara no ha començat. Amb només deu episodis de cinquanta minuts cada un, la primera temporada ofereix una experiència atrapante des del primer minut.

Viola come il mare.Mediaset

La trama segueix a Viola Vitale, qui, després d’una exitosa carrera al món de la moda a París, torna a la seua ciutat natal, Palerm, a la recerca del pare que mai no va conèixer. Allà, Viola s’uneix com a reportera policial a un lloc web, col·laborant amb l’inspector cap de policia, Francesco Demir, un home brillant en la seua feina però profundament desconfiat de la humanitat.

Junts, Viola i Francesco resolen casos d’homicidi: ella a través del periodisme, ell mitjançant l’aplicació de la llei. La primera temporada va deixar als espectadors ansiosos per més, amb la relació entre Viola i Francesco en un moment crític i molts misteris encara sense resoldre. Així, el públic espera amb ànsies la continuació d’aquesta intrigant història.