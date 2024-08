Canal 33 recorda els atemptats del 2017 a Barcelona i Cambrils

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Canal 33 emet avui a les 22.15 hores els 3 capítols de la minisèrie 3 dies d’agost, quan es compleixen 7 anys de l’atemptat a Barcelona, el 17 d’agost del 2017, i l’endemà a Cambrils, el 18 d’agost. El treball recull tota la informació sobre la trama terrorista, les revelacions del sumari i de la sentència del judici, i incorpora entrevistes amb protagonistes i experts. El primer episodi versa sobre la casa d’Alcanar, on fabricaven explosius, i que va explotar un dia abans dels successos, la nit del 16 d’agost. El segon se centra en l’atropellament massiu a la Rambla de Barcelona per Younes Abouyaaqoub, que va causar desenes de ferits, va matar 14 persones i va fugir. L’últim explica com els altres membres de la cèl·lula van preparar l’atemptat a Cambrils, on van assassinar una turista i la policia va abatre els altres membres, dies després també Abouyaaqoub.