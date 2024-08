Torna 'Mamma Mia'!, Christine Baranski confirma la tercera entrega

Christine Baranski, coneguda pel seu paper com Tanya en la saga, ha confirmat que la tercera entrega de "Mamma Mia" és en camí. "Espero que aviat estiguem tots en alguna fabulosa illa grega o croata gaudint," va comentar l’actriu, insinuant que la producció de la tan esperada pel·lícula és imminent. Aquest desig, compartit pels milions de fans de les pel·lícules basades en els èxits d’ABBA, ha generat un gran enrenou.

Des del seu debut el 2008, "Mamma Mia!" protagonitzada per Meryl Streep i Amanda Seyfried, ens ha encantat amb la història de Donna i Las Dynamos, ambientada a la fictícia illa grega de Kalokairi. Basada en l’exitós musical del mateix nom, la pel·lícula va utilitzar el famós repertori d’ABBA per narrar una història plena d’amor, amistat i autodescobriment, convertint-se ràpidament en un clàssic del cine estiuenc. El 2018, la seqüela "Mamma Mia: Una vegada i una altra" va permetre al públic explorar els orígens de Donna i les seues relacions amb Sam, Harry i Bill.

El personatge interpretat per Amanda Seyfried al costat dels seus tres possibles pares en la ficció, Bill, Sam i Harry.Universal

A la primera pel·lícula, Amanda Seyfried interpreta Sophie, que descobreix que podria tenir tres pares diferents després de trobar el diari de la seua mare. Aquest embolic romàntic es desenvolupa en el context del casament de Sophie amb Sky, interpretat per Dominic Cooper, i compte amb les actuacions de Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth i Stellan Skarsgård. La seqüela aprofundeix en la joventut de Donna, amb Lily James interpretant la jove Donna, revelant com va conèixer els tres homes que podrien ser els pares de Sophie.

L’actriu Christine Baransky que interpreta el personatge de Tanya, una de les millors amigues de Donna.Universal

Encara que l’argument de la tercera pel·lícula encara no s’ha revelat, les especulacions estan en auge. Meryl Streep, que va tenir una breu aparició en la segona entrega, ha manifestat el seu interès a tornar: "Estic disposada a tot. Hauria de revisar els meus genolls abans de filmar, però si hi ha una idea que m’emocioni, soc totalment dins," va afirmar. Amanda Seyfried també ha mostrat la seua disposició per participar, encara que reconeix que la decisió final depèn de factors econòmics i creatius: "Ningú no diu que no, però tampoc ningú no diu que sí. Faria 'Mamma Mia 3' gratis, per descomptat que ho faria, però aquest no és el negoci en el qual som," va comentar l’actriu.

Fotograma de Mama Mia 2.Universal

La confirmació de Christine Baranski ha estat l’impuls que molts esperaven per somiar amb una nova aventura musical a les assolellades costes de Grècia o Croàcia. Durant una reunió a Londres amb la productora Judy Kramer, Baranski va conèixer l’argument de la pel·lícula, suggerint que els plans estan més avançats del que es pensava. Baranski va elogiar la capacitat de Kramer per fer realitat projectes ambiciosos, com ho va fer amb l’exitosa seqüela.

El llegat de "Mamma Mia!" no només resideix en la seua capacitat per reunir un elenc estel·lar, sinó també en l’alegria i l’optimisme que ha brindat a milions de persones a tot el món. Com bé assenyala Baranski, "és el tipus de pel·lícula que fa feliç la gent. La gent se sent atreta per la felicitat i l’alegria, no pel pessimisme. 'Mamma Mia!' va fer feliços a milions de persones a tot el món," i no hi ha dubte que una tercera entrega continuarà aquesta tradició de felicitat i celebració.