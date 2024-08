Els delicats moments dels fills de Ben Affleck i Jennifer López després del divorci dels seus pares

Jennifer Lopez i Ben Affleck han prioritzat sempre el benestar dels seus fills, i això ha estat evident en la seua recent decisió de separar-se. Des del començament de la seua relació, ambdós es van comprometre a garantir que qualsevol canvi en les seues vides afectés el menys possible als seus fills. Encara que van decidir acabar el seu matrimoni a l’abril, no ho van anunciar públicament fins agost, per donar als seus fills temps per adaptar-se i evitar interferir amb els seus estudis o estabilitat emocional.

Entre ambdós, tenen cinc fills de matrimonis anteriors. Ben Affleck comparteix tres fills amb la seua exesposa Jennifer Garner: Violet, de 18 anys; Seraphina, de 15; i Samuel, de 12. Per la seua part, Jennifer Lopez és mare dels bessons Max i Emme, de 16 anys, fruit de la seua relació amb Marc Anthony. La integració d’ambdues famílies va ser un èxit, amb moments compartits en parcs temàtics, centres comercials i viatges en els quals se’ls veia disfrutar com una família unida.

Jenifer López i els seus fillsInstagram

Tanmateix, ara que han decidit posar fi al seu matrimoni, una font propera a la parella ha declarat en exclusiva a Page Six que els fills d’ambdós estan preparats per avançar amb les seues vides. "Els fills de Ben ho estan portant bé, i els de Jennifer també", va comentar la font, poc després que la cantant presentés la sol·licitud de divorci el 20 d’agost, just en el que hauria estat el seu segon aniversari de casaments a Geòrgia. "Tots estan llestos per seguir endavant", va afegir.

En mesos anteriors, fonts pròximes a la parella havien revelat la preocupació de Jennifer Lopez per com la separació podria afectar els seus fills. "Hi ha cinc nens involucrats en això", van esmentar, emfatitzant el dolor que la cantant sentia en afrontar la ruptura. Al llarg de la seua relació, ambdós actors es van esforçar a crear una família harmoniosa, però ara, els fills hauran d’adaptar-se a la nova realitat d’estar separats a causa del divorci.

Ben Affleck i Jennifer López al costat dels|juntament amb seus fills.Instagram

Segons una altra font citada per la revista People, Jennifer Lopez està profundament decebuda i trista per la falta de senyals de Ben que indiquessin un desig de salvar la seua relació. Davant de la falta de compromís per part d’Affleck, la cantant ha decidit enfocar-se en si mateixa i seguir endavant amb la seua vida. "És moment de cuidar-se a si mateixa", va concloure la font.