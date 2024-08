Sonsoles Ónega anticipa el seu retorn a Antena 3 a ritme de 'Dancing Queen'

Sonsoles Ónega està llesta per tornar a les tardes d’Antena 3, després que la cadena decidís avançar l’inici de la tercera temporada del seu programa. Encara que originalment estava planejat per a principis de setembre, l’estrena s’ha avançat al dilluns 26 d’agost. Amb aquest retorn, Ónega busca sorprendre la seua audiència, i per a això, l’equip del programa ha llançat un anunci promocional ple d’energia i creativitat.

En aquesta ocasió, la promoció es va dur a terme al Pantà de San Juan, on Sonsoles i el seu equip van realitzar una animada coreografia al ritme de 'Dancing Queen', recreant una escena del popular musical "Mamma Mia". Aquest videoclip és una continuació de la línia innovadora que han seguit des de la temporada anterior, quan van realitzar un flashmob amb una cançó de Conchita. Al final de l’anunci, Sonsoles i alguns dels seus col·laboradors es llancen a l’aigua, en un gest divertit que celebra el retorn del programa.

Aquestes promocions no només destaquen la bona sintonia entre l’equip de 'I ara, Sonsoles', sinó que també semblen llançar un missatge a la competència. L’elecció de 'Dancing Queen' ha generat comparacions amb una campanya similar de Telecinco el 2012, quan Ana Rosa Quintana, la gran competidora d’Ónega a la televisió, va utilitzar una versió de la mateixa cançó titulada 'Morning Queen'. Ambdues promocions comparteixen no només la música, sinó també la idea d’acabar molles, amb Ana Rosa en una piscina i Sonsoles a les aigües del Pantà de San Juan.

Aquesta subtil picada d’ullet entre les dos presentadores afegeix un toc interessant a la rivalitat per l’audiència vespertina. Amb la tornada de 'I ara, Sonsoles', els espectadors poden esperar un programa ple de vitalitat, amb Sonsoles Ónega decidida a mantenir el seu lloc en les tardes d’Antena 3.