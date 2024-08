La mort de Matthew Perry no va ser accidental, detenen cinc persones

L’octubre de 2023, el món de l’espectacle va quedar commocionat amb la tràgica mort de Matthew Perry, el famós actor de 54 anys conegut pel seu paper de Chandler Bing en la sèrie "Friends". Encara que inicialment es va creure que la seua mort es va deure a una sobredosi accidental, les recents investigacions de la policia de Los Angeles han revelat un complex entramat criminal que podria canviar la narrativa de la seua mort.

Cinc persones han estat detingudes en relació amb el subministrament de la substància que va provocar la mort de l’actor. Entre els arrestats es troben membres propers a l’actor, incloent el seu assistent personal i dos metges que treballaven directament amb ell. Les investigacions suggereixen que aquestes persones no només van proporcionar la perillosa ketamina que va portar al tràgic desenllaç, sinó que també van incitar Perry a consumir dosi cada vegada més grans amb finalitats de lucre.

La xarxa de distribució de ketamina en la qual hi havia implicat Matthew Perry resulta ser molt més àmplia del que es pensava inicialment. El Departament de Justícia dels Estats Units ha assenyalat Sangha, coneguda al món del narcotràfic com "la reina de la ketamina", com una de les principals responsables de distribuir aquesta substància. Es creu que Sangha va ser qui va subministrar la ketamina que va causar la mort de Perry. A més, Salvador Plasencia, un dels metges arrestats, va ser acusat de proporcionar la xeringa amb què es va administrar la droga, mentre que Kenneth Iwamasa, assistent de Perry, va confessar haver injectat la substància a l’actor el 28 d’octubre.

Friends

Les detencions van tenir lloc al sud de Califòrnia. El fiscal a càrrec del cas va declarar que els acusats es van aprofitar dels problemes d’addicció de Perry per manipular-lo i enriquir-se a la seua costa. Fins ara, tres dels implicats, inclòs Iwamasa, s’han declarat culpables. Iwamasa va admetre haver administrat ketamina a Perry en diverses ocasions sense la capacitació mèdica adequada, enfrontant-se a una possible condemna de fins 15 anys de presó.

Altres detinguts, com el doctor Mark Chavez, també han admès la seua participació. Chavez va confessar haver venut ketamina a Plasencia, mentre que Erik Fleming, un conegut de Perry, va declarar haver obtingut la substància de Sangha. Les penes a què s’enfronten aquests individus varien entre 10 i 25 anys de presó, amb Sangha i Plasencia enfrontant possibles cadenes perpètues.

L’elenc de Friends es va reunir molts anys després. Serien les últimes fotos tots junts.

Matthew Perry va assolir la fama internacional gràcies a la seua interpretació de Chandler Bing en "Friends", convertint-se en un dels actors més estimats de la televisió. A més, va protagonitzar pel·lícules exitoses com "The Whole Nine Yards" al costat de Bruce Willis. Tanmateix, la seua vida personal va estar marcada per la lluita contra les addiccions, tema que va abordar en la seua autobiografia "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" publicada el 2022.

L’informe del Departamento Médico Forense de Los Angeles, publicat el desembre de 2023, va determinar que la causa de la mort de Perry va ser una combinació d’"efectes aguts de la ketamina, ofegament, malaltia de les artèries coronàries i els efectes de la buprenorfina." Encara que inicialment es va classificar la mort com un accident, la implicació de terceres persones ha obert un nou capítol en la investigació, plantejant més preguntes sobre els últims moments de la vida de l’actor.