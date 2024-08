Després dels rumors de separació de Dakota Johnson, de 34 anys, i Chris Martin, de 47, el representant de l’actriu va emetre un comunicat desmentint rotundament que la parella hagués trencat la seua relació. "Els informes no són certs. Són feliços junts", va assegurar l’agent en el seu comunicat.

Segons la premsa britànica l’actriu, famosa pel seu paper en la saga cinematogràfica "50 Ombres de Ramat," i el líder de Coldplay havien estat enfrontant problemes en la seua relació. Fonts properes van indicar que el distanciament entre ells va empitjorar la situació, portant finalment a la decisió de separar-se. Encara que les últimes notícies semblen desmentir la ruptura.

El mitjà britànic Daily Mail va informar que Chris Martin havia acceptat que la relació ha acabat i creia que el millor és que ambdós segueixin endavant per separat. Aquesta notícia va arribar després de rumors de separació, especialment després que Dakota Johnson fos vista sense el seu anell de compromís en una recent aparició pública.

Chris Martin i Dakota Johnson.Arxiu|Arxivament

No és la primera vegada que la parella se separa. El 2019, després de dos anys de relació, també van decidir prendre camins diferents, encara que la ruptura va ser breu i aviat es van reconciliar.

El març d’aquest any, el diari The Mirror va confirmar que l’actriu s’havia compromès amb el músic. Encara que no tenien pressa per casar-se, estaven gaudint del seu compromís. En aquell moment, fonts properes asseguraven que estaven "bojos l’un per l’altre des del primer dia," i que el matrimoni semblava inevitable.

Chris Martin i Dakota Johnson.

La relació entre Dakota Johnson i Chris Martin sempre ha estat una de les més admirades a Hollywood, no només per la química que compartien, sinó també per l’harmonia amb Gwyneth Paltrow, exesposa de Martin. Paltrow, també actriu i empresària, sempre va mostrar una actitud positiva cap a Dakota, descrivint-la com una dona "meravellosa" i mantenint una bona relació amb ambdós.