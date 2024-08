Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TVE ha fitxat l’actriu Lydia Bosch per presentar el nou programa de La 1 El gran premio de la cocina, però no ho farà sola. Comptarà amb l’ajuda del comunicador i guionista Germán González. A més, la cadena també ha avançat que el jurat estarà compost pels xefs Javi Estévez i Marta Verona.